Wien Energie könnte Gas teilweise durch Öl ersetzen

Während die Bundesregierung angesichts sinkender Gaslieferungen aus Russland über die Aktivierung des steirischen Kohlekraftwerkes Mellach nachdenkt, verweist Wien auf die Möglichkeit, vier ihrer Gasheizwerke mit Öl zu betreiben. Diese seien für den bivalenten Betrieb - also Gas oder Öl - ausgelegt und müssten weder umgebaut noch umgerüstet werden, so Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie, am Montag in "Wien Heute".

Die vier Standorte befinden sich im Arsenal, in der Spittelau, in Inzersdorf und der Leopoldau. Wobei Wiens Gasspeicher ohnehin mit 84 Prozent gut gefüllt seien, bis September oder Oktober soll der maximale Füllstand erreicht werden. "Wien ist in der aktuellen Situation safe", so Strebl.