Wie Sie Ihr Testament richtig verfassen

Jährlich wird in Österreich ein Vermögen von 15 bis 20 Milliarden Euro vererbt, schätzen Ökonomen der Wirtschaftsuniversität Wien. Diese Summe wird in den kommenden Jahren noch steigen, weil in den kommenden Jahrzehnten jene Menschen sterben werden, die sich als Teil der Nachkriegsgenerationen ein Vermögen aufbauen konnten.

Doch nur jeder Fünfte verfasst ein Testament, obwohl gerade dadurch Streitereien unter den Nachkommen vermieden werden können. Hauptgrund: Es herrscht vielfach Unsicherheit darüber, in welcher Form und unter welchen Umständen ein Testament gültig ist.

Der KURIER hat mit Markus Kaspar, Notar und Sprecher der Österreichischen Notariatskammer, die häufigsten Fragen zum Thema analysiert.