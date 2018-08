Neue Erben: „Testament jederzeit widerrufbar“

„Es ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass das Testament jederzeit widerrufbar ist. Man ist nicht daran gebunden“, fährt der Notar fort. Man müsse daher nicht weit in die Zukunft denken und sich ausmalen, wem man einmal alles vermachen möchte, sondern was momentan im Ernstfall passieren soll. Gemeinnützige Organisationen könnten als Alleinerben eingesetzt werden. „Gatten und Kindern steht trotzdem in jedem Fall der Pflichtteil zu“, sagt Dirnegger. Dieser hänge vom tatsächlichen Vermögen ab und werde geschätzt.

„Das Testament muss prinzipiell nur zum Ausdruck bringen, wer der Erbe ist. Dieser bekommt dann das Vermögen und ist der Rechtsnachfolger.“ Das bedeutet: Wenn zum Beispiel später Schulden auftauchen, ist auch der Erbe für die Tilgung verantwortlich. Das Erbe müsse aktiv angetreten werden. Zu unterscheiden sei zwischen dem bedingten und dem unbedingten. Organisationen würden im Normalfall die bedingte Version wählen, wo sie nur für Schulden in der Höhe des Nachlasses haften.