Das ist bei Todesfällen bei Bankkonto & Co. zu beachten

Verstorbene waren in aller Regel Bank- und Versicherungskunden. Was müssen Hinterbliebene beachten? Die Bank Austria hat für diesen Fall eine eigene, zweiseitige Bankinformation entwickelt, die in den Filialen an Personen übergeben werden, die einen Todesfall melden. Ganz wichtig: Beim Besuch der Hausbank müssen die Kontokarte des Verstorbenen sowie eine Abschrift der Sterbeurkunde mitgebracht werden. Weiters zu beachten: