Das Sterben ist längst kein todsicheres Geschäft mehr

Marijan Martinovic ist 32 und war, als er im Vorjahr sein Unternehmen Memoria eröffnet hat, der jüngste Bestattungsmeister Österreichs. Bekannt ist er aber mehr durch seine Bio-Fair-Trade-Korbsärge aus Bananenblättern und wilder Ananas geworden, die ihm gleich am Beginn der Selbstständigkeit Anzeigen eingebracht haben. Ein kleines Einstandsgeschenk der Konkurrenz.

Denn ein Mitbewerber hatte bezweifelt, dass die Korbsärge in Sachen Hygiene, Stabilität und Dichte den Anforderungen gerecht werden. Er erstattete Anzeige. Umfassende Prüfungen waren die Folge. Unter anderem wurde getestet, ob ein 92 Kilo schwerer Mann in den Bananenstaudenkorb durch die Gegend getragen werden kann und wie lang es dauert, bis der geflochtene Sarg in der Erde verrottet. Kurzum: In einem 15-seitigen Gutachten wurden alle Ergebnisse zusammengetragen und letztlich wurde das Okay für den Öko-Sarg gegeben.