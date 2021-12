Wie Italien zum "Land des Jahres" wurde

Dass Italien jetzt so viel positiver wahrgenommen wird, liegt für den Volkswirt vor allem an Mario Draghi. Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) ist seit Februar 2021 italienischer Ministerpräsident und habe eine "Aufbruchsstimmung erzeugt". Draghi genießt sowohl bei der Bevölkerung als auch bei den EU-Partner ein hohes Ansehen und könnte es schaffen, die dringend nötigen Strukturreformen durchzusetzen, an die die Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds gebunden sind. Diese wiederum würden Investitionen etwa in Digitalisierung und die Energiewende ermöglichen und so zum wirtschaftlichen Aufschwung beitragen.

Dabei dürfe man "nicht in verfrühten Jubel verfallen", so Heimberger. Die Wirtschaftsleistung ist noch immer unter Vorkrisenniveau und die Arbeitslosigkeit dementsprechend hoch. Hier gelte es "den klaren Blick auf die Tatsachen nicht verlieren". Die Frage der Staatsschulden sei in der EU unverändert schwierig. Zuletzt hat das Pandemic Emergency Purchasing Program (PEPP) der EZB auch Italien viel geholfen. Wenn das Anleihenprogramm, wie von der EZB angekündigt, schrittweise ausläuft, wird die Schuldenlast wieder steigen.