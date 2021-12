Briten leiten Zinswende ein, EZB hält die Füße still

Am Donnerstag wartete die Finanzwelt gespannt auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt und wurde vor allem von einer Nachricht aus London überrascht: Auf der Insel überwiegt trotz der hohen Zahlen an Omikron-Neuinfektionen und entsprechender Konjunktursorgen die Angst vor der steigenden Inflation.

Konkret hat die Bank of England als erste große Zentralbank der Welt die Zinsen angehoben. Wenn auch nicht dramatisch – von 0,1 auf 0,25 Prozent. Damit ist klar, dass auch die Bank of England längst den Brexit vollzogen hat und sich nicht mehr an Europa, sondern an den USA orientiert.