Wie die Robinhood-Rebellen die Börse erobern wollen

Bald Multi-Milliardär statt „Rächer der Armen“: Mit der Legende des Helden in Strumpfhosen hat Robinhood-Gründer Vlad Tenev nur noch wenig gemeinsam. Der noch für Juni angekündigte Börsegang seines 2013 mitbegründeten FinTechs ist wohl der bisher größte in diesem Jahr an der US-Technologiebörse Nasdaq – und wird in der Finanzwelt mit Spannung erwartet. Der Börsenwert des Börse-Rebells wird von Analysten auf 30 Milliarden Dollar geschätzt.