Robinhood: Wertpapierhandel für kleine Leute

Die App gibt es seit 2013, so richtig losging es nach dem Corona-Lockdown im Frühjahr. Vor allem Millennials haben in den USA die Börse entdeckt. Wallstreet-Händler Peter Tuchman, der aufgrund seines wilden Looks auch Einstein der Wallstreet genannt wird, hat das kritisch beobachtet: „Robinhood was the name of the game. Als die Casinos zu waren und es keine Sportwetten gab, hatten die Leute irgendwann genug vom Nintendo spielen.“ Und da sei die App gerade recht gekommen. Robinhood war der erste große Onlinebroker, der Hürden abgeschafft hat, weil er keine Gebühren verlangt. Seit Jahresbeginn sind drei Millionen Nutzer dazu gekommen, mittlerweile sind es 13 Millionen.