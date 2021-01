Wettbewerb im heimischen Mobilfunk "in Gefahr"

Österreich zähle schon lange nicht mehr zu den EU-Ländern mit den billigsten Handy-Tarifen. auch wenn die Netzqualität eine der höchsten ist.

Auch BWB-Chef Thanner sieht den Wettbewerb "in Gefahr": "Die MVNO waren der Hecht im Karpfenteich. Und wir hoffen, dass das auch in Zukunft so bleiben wird". Die BWB werde daher als Aufsichtsbehörde die Mobilfunk-Branche speziell in den Fokus rücken und genau au die Preisentwicklung achten. Bereits vor einigen Jahren nahm die BWB die von den Netzbetreibern einmal jährlich verrechnete Servicepauschale unter die Lupe, weil hier Preisabsprachen vermutet wurden. Die Untersuchung habe aber keinen Beweis für kartellrechtliche Vergehen gebracht, so Thanner. Es handle sich hier um ein klassisches "Schaufenster-Kartell", bei dem die Unternehmen auf Maßnahmen des Mitbewerbers reagieren.

Runder Tisch

Als erste Maßnahme zur Aufrechterhaltung des Wettbewerbs werden Steinmaurer und Thanner die Chefs von A1, Magenta und Drei sowie Vertretern der MVNO zu einem "Runden Tisch" einladen. Ein Termin dafür sei aber noch nicht fixiert, hieß es. Steinmaurer verwies auch auf das neue Telekommunikationsgesetz, das noch heuer inkraft treten soll, Darin seien weitere Regulatorien zur Sicherstellung des Wettbewerbs vorgesehen.