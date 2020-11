A1 mit 40 Prozent Marktanteil größter Mobilfunkanbieter

Die Telekommunikations-Regulierungsbehörde RTR hat heute die Marktanteile im Mobilfunk veröffentlicht: Mit Stand vom 30. Juni verfügt A1 über einen Anteil von 39,9 Prozent, gefolgt von Magenta mit 25,3 Prozent und Drei mit 23,6 Prozent. Auf Platz 4 liegt Hot mit 6,7 Prozent, es folgt Spusu mit 2,2 Prozent.

"Wir haben dem Wunsch des Telekom-Sektors Rechnung getragen und veröffentlichen ab nun in jeder Ausgabe des RTR Telekom Monitors die Marktanteile", so RTR-Chef Klaus M. Steinmaurer heute in einer Aussendung.