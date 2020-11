Magenta nach drei Quartalen mit stabilem Ergebnis

5G-Ausbau

Die Netzinvestitionen wurden um vier Prozent auf 163 Mio. Euro gesteigert, teilte Magenta heute mit. Mit Ende Oktober hatte die Tochter der Deutschen Telekom nach Eigenangaben 1.000 5G-Standorte. Bis Jahresende sollen insgesamt 1.200 Standorte 40 Prozent der Haushalte und Betriebe in allen Bundesländern mit 5G versorgen, so Magenta am Donnerstag in einer Aussendung.