Telekom-Regulator will Breitband-Förderung fürs Homeoffice

Der Wettbewerb zwischen den Netzbetreibern ist eingeschlafen, demnächst laufen auch Auflagen bezüglich der virtuellen Anbieter im Netz von Drei aus. Und dann?

Stimmt, die Regulierung nach dem Merger von Drei mit Orange läuft nächstes Jahr aus. Dadurch, dass Drei virtuelle Anbieter ins Netz lassen musste, ist zweifellos Wettbewerb entstanden. Wir werden uns sehr genau anschauen, wie die Preisentwicklung bei 5G weitergeht. Ich lasse mir den guten Wettbewerb nicht kaputtmachen. Da haben wir einige Mittel in der Hand, das zu verhindern. Die Betreiber sollten schon wissen, dass sie unter Beobachtung stehen.

Es wird also auch bei 5G Billiganbieter geben?

Davon gehe ich aus. Es kann nicht sein, dass sich drei Netzbetreiber den Markt aufteilen. Da gebe es dann ja gar keinen Druck, etwas Neues zu bringen. Ich brauche aber leistbare Innovationen für den Mittelstand. Da werden wir lästig sein…

Großes Ärgernis bei Konsumenten sind die betrügerischen Ping-Anrufe. Warum nehmen Sie hier die Betreiber nicht mehr in die Pflicht?

Das Problem ist, dass die Netzbetreiber vertraglich verpflichtet sind, die Telefonate aus Tunesien oder woher auch immer durchzustellen. Das neue Telekomgesetz, das voraussichtlich ab Mitte des Jahres gilt, gibt uns jetzt aber mehr Mittel in die Hand. Ich kann bei Gefahr in Verzug in Zukunft die Betreiber per Bescheid dazu verpflichten, dass diese Nummern sofort zu sperren sind und angefallene Kosten nicht mehr an die Konsumenten weiterverrechnet werden dürfen.