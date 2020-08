Mobilfunker spusu: „Austro-5G“ für ländliche Regionen

Start in Italien

Vor kurzem erfolgte mit einem Partner der Markteintritt als MVNO in Italien. Wegen Corona musste der schon länger angekündigte Start nach hinten verschoben werden. Ziel? „Internationalität“, sagt Pichler, der gerne auch in Deutschland, Tschechien und der Schweiz Fuß fassen möchte.

Der 2011 von der Telekom Austria an Pichler verkaufte Televoting-Abwickler Mass Response beschäftigt 140 Mitarbeiter in Wien (100) und Wolkersdorf (40). Pichler ist stolz, während des Corona-Lockdowns niemanden in Kurzarbeit geschickt oder gekündigt zu haben. In Summe hätte die Krise dem Unternehmen „höhere Ausgaben bei gleichbleibenden Einnahmen“ beschert.

Vorzeigekunde der Mass Response ist der Eurovision Song Contest, der heuer der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Die Ausfälle für den Voting-Abwickler hätten sich in Grenzen halten, meint Pichler, die Margen seien ohnehin nicht sehr gut.