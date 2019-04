Westbahn wird Züge an Deutsche Bahn verkaufen - ÖBB gehen leer aus

Chinesische Züge haben bessere Beschleunigung

„Es ist immer eine Frage, wie man die Wertschöpfung darstellt und wie man sie definiert“, sagt Diewald. Die Chinesen könnten den Großteil in China und nur ein Minimum in Europa fertigen. Sollte CRRC in Europa Fuß fassen, könnten europäische Hersteller einpacken. Der Deal mit CRRC bringe der Westbahn noch einen Vorteil, so ein anderer Insider. Auch wenn die Strecke Wien-Salzburg nur auf 230 km/h ausgelegt ist, bringen die schnelleren chinesischen Züge einen großen Vorteil: nämlich durch die bessere Beschleunigung. Dadurch lassen sich ein paar Minuten gewinnen. Ziel der Westbahn sei es, als erster die Strecke unter zwei Stunden zu bewältigen und damit einen Coup im Match mit den ÖBB zu landen.