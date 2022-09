Autor Brett Scott: „Wer digital zahlt, hinterlässt Spuren“

In ihrem Buch „Cloudmoney“ schreiben sie, dass wir unsere intimsten Daten großen Tech-Firmen preisgeben, wenn wir digital bezahlen. Tun wir das nicht bereits ohnehin mit unseren Smartphones?

Wer mit Kreditkarte bezahlt, hinterlässt Spuren. Unsere Zahlungsdaten zeigen den Menschen viele verschiedene Details: Wer macht was, wann und wo? Diese Daten zeigen genau, wie eine Person ihr Leben lebt. Für Menschen, die also daran interessiert sind, Profile oder Bilder von Menschen zu erstellen, wird dies zu einem essenziellen Instrument. Zu diesen Menschen können Staaten gehören, aber eben auch Unternehmen, die diese Daten für viele Zwecke verwenden können.

Welche Zwecke wären das?

Im Moment spezialisieren sich die großen Technologieunternehmen darauf, vor allem die Bevölkerung im Teenageralter und die Mittzwanziger anzusprechen. In vielen Ländern geben sie in dieser Altersgruppe bereits den Ton an.

Demnach bräuchte das Bargeld eine gute PR-Strategie?

Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist, dass das Bargeldsystem öffentlich ist, es gibt also keine privaten Akteure, die auf der Straße herumlaufen und den Menschen sagen, wie großartig Bargeld ist. Während das digitale System nur aus privaten Akteuren besteht. Da gibt es genug Marketing. Bargeld braucht also dringend öffentliche Akteure, die hinausgehen und sagen, warum es so wichtig ist, sowohl Bargeld als auch digitales Geld zu haben, um eine Art Gleichgewicht zu schaffen.