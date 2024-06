Wer beim Fußball immer gewinnt

Jürgen Irsigler, Geschäftsführer bei Admiral Sportwetten, sieht während der EM ein besonders großes Interesse an Fußball und den zugehörigen Wetten. „Bei einem solchen Großevent tippen auch einige – und das sind gar nicht so wenige – , die sonst nicht wetten würden“, sagt Irsigler dem KURIER. Auch Win2day-Chef Georg Wawer spricht von doppelt so vielen Wettkunden als in einem „normalen Monat“. Laut Florian Sauer, Geschäftsführer von Entain (Bwin), sei die EM als Wett-Ereignis oft sogar beliebter als die Weltmeisterschaft. Georg Weber, Geschäftsführer von Tipp3, spricht deshalb von einem „13. Monat“, das die EM den Wettanbietern wirtschaftlich bringe. Auf das Jahr gesehen erwartet Weber ein Umsatzplus von bis zu zehn Prozent.