Vor EM-Duell mit Niederlande: Rangnick überraschte die ÖFB-Stars

Noch am Samstag hatte es geheißen, dass die Österreicher am Sonntag komplett hinter geschlossenen Türen trainieren werden. Selbst die 15 Minuten, die Medienvertreter üblicherweise zuschauen dürfen bei den Einheiten, wären demnach wegen Geheimhaltung gestrichen.

Ein Geheimnis gab es offenbar wirklich, allerdings hatte es nichts mit taktischen Plänen für das Spiel gegen die Niederlande zu tun. Denn was am Sonntag wirklich passierte, schilderte Alexander Prass bei der Pressekonferenz:

"Wir haben im Hotel Videoanalyse gehabt, dann ist uns gesagt worden, dass wir jetzt Training haben. Es ist uns auch gezeigt worden, was wir trainieren. Im Endeffekt sind wir dann zu einem See gefahren, haben dort Mobilitätsübungen gemacht, sind ein Stückchen spaziert neben dem See und dann sind ein paar Jungs ins Wasser gesprungen."