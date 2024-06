Erfahrener Schiedsrichter für die Partie Österreich gegen Niederlande

Der erfahrene slowakische Schiedsrichter Ivan Kruzliak leitet am Dienstag (18.00 Uhr/live ServusTV) in Berlin das abschließende EM-Gruppenspiel Österreichs gegen die Niederlande. Für den 40-Jährigen aus Bratislava wird es das dritte Länderspiel mit Beteiligung der ÖFB-Männer. 2016 gab es unter Kruzliaks Leitung in Wien einen 2:1-Sieg im EM-Test gegen Albanien, im Oktober 2021 setzte es in der WM-Qualifikation in Kopenhagen ein 0:1 gegen Dänemark.