ÖFB-Star Sabitzer und die Noten: Streiterei bei der Zeugnisverteilung

Fußballer auf diesem Level müssen einiges aushalten. Ihr Tun wird in jeder Sekunde mit Argusaugen beobachtet, ganz egal ob auf dem Platz oder abseits davon. Den Druck, nicht vorzeitig auszuscheiden und eine ganze Nation zu enttäuschen, muss man schon an der eigenen Haut erlebt haben, um darüber urteilen zu können. Da tut es auch nichts zur Sache, dass Österreichs Fußballer ebendiese Erwartungen durch ihre Leistungen in den vergangenen Monaten selbst in diese Sphären katapultiert haben.