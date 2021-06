Wer bei der Hypo jetzt draufzahlt

Schuldenschnitt

Auf das Rating der Republik hat derfür Hypo-Gläubiger keine Auswirkung, hat die Ratingagentur selbst betont.), Chefin der Bundesfinanzierungsagentur (Öbfa) unterstreicht zudem, dass die Eckpfeiler desseit März bekannt seien. Die Zinsen, die für österreichische Bundesanleihen zu zahlen seien, hätten sich seither sogar verringert, der Zinsabstand zusei gefallen. FinanzministerMichael Spindelegger betont zudem, dass die Republik weiter zu ihren Verpflichtungen gegenüber den Bundesländern stehe.

Was bedeutet die Hypo-Gläubiger-Rasur für die Finanzierung der Bundesländer?

Auch hier wird mit keinen negativen Auswirkungen gerechnet. Das Finanzministerium erwartet sogar, dass die von S&P angedrohte Herabstufung von vier Ländern nicht eintritt. Denn der Grund für das mögliche Downgrading, die geplante gesetzliche Verpflichtung Kärntens für die Hypo mitzuzahlen, sei nun nicht im Gesetz. Außerdem können sich die Länder über die Bundesfinanzierungsagentur Geld holen und müssen nicht selbst auf den Kapitalmarkt gehen.

Trifft der Schuldenschnitt überhaupt Spekulanten?

Wahrscheinlich kaum. Denn die nachrangigen Anleihen liegen großteils fest in den Depots der Versicherungen, der Banken und Investmentfonds. Gehandelt wurden diese Anleihen so gut wie nie, daher gibt es auch keine Kurse. Spekulanten hätten diese Bonds daher nur direkt von den Inhabern kaufen können. Ob das in Einzelfällen geschehen ist, ist bisher nicht bekannt.

Ist mit negativen Folgen für Österreichs Kapitalmarkt zu rechnen?

Die Aufregung über den Schuldenschnitt bei den Hypo-Anleihen wird kurzfristig nicht spurlos am österreichischen Kapitalmarkt vorübergehen, sondern sich negativ auf die Stimmung auswirken, meint Wilhelm Rasinger vom Interessenverband für Anleger (IVA). Mittelfristig werde sich die Aufregung aber auf die überschaubare Zahl der betroffenen Investoren reduzieren, die diese nachrangigen Anleihen gezeichnet haben. Rasinger ist auch überzeugt, dass die Republik Österreich derart solide aufgestellt ist, dass kein dauerhafter Schaden entstehen wird.

Ist Österreichs guter Ruf auf den Finanzmärkten gefährdet?

Eine Reputationsgefahr für die Republik sieht Anlegervertreter Rasinger nur dann, wenn vom Ausland aus massiver Druck auf Österreich ausgeübt wird. Dass Privatanleger künftig Investments in Anleihen meiden werden, glaube er nicht. Für "extrem schädlich" hält Hendrik Leber, Gründer und Chef der Frankfurter Vermögensverwaltung ACATIS, den Anleihenschnitt: "Das ist für Österreich ein Imageschaden ohne Ende. Es dauert sehr, sehr lange, Glaubwürdigkeit aufzubauen – sie ist aber innerhalb von Minuten verspielt, wenn ich Zusagen nicht einhalte."

Besteht die Gefahr, dass Hedgefonds nun diese Hypo-Anleihen kaufen und klagen?

Theoretisch ja. Sie könnten den Anleiheinhabern einen kleinen Teil des Kapitals zahlen und dann auf volle Rückzahlung durch die Republik klagen. Dazu müssten sie aber schnell sein, denn die Anleihen sollen mit Gesetzesbeschluss im Juli verfallen. Besonders in den USA gibt es aggressive Fonds, die auf solche Rechtsfälle spezialisiert sind. "Ich könnte mir gut vorstellen, dass amerikanische Hedgefonds diese Anleihen aufkaufen und sich umsehen, welche österreichischen Wirtschaftsgüter sie im Ausland konfiszieren könnten", sagt Leber zum KURIER. In der Vergangenheit ist so etwas schon mehrfach geschehen, wenn sich Staaten weigerten, ihre Schulden zurückzuzahlen. Im Fall Argentiniens ließ der Hedgefonds Elliott Capital Management ein Marineschiff beschlagnahmen. Ein deutscher Insolvenzverwalter pfändete ein Flugzeug der thailändischen Royal Air.