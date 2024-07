„Wenn Deutschlands Wirtschaft hustet, hat Österreichs Wirtschaft Fieber“

Probleme im Handel

„Der Binnenkonsum ist zurückgegangen. Die Leute investieren nicht in eine neue Küche oder einen neuen Fernseher, weil sie aufgrund der hohen Inflation schauen müssen, dass sie die Miete und die sonstigen Lebenshaltungskosten stemmen können“, sagt Weinhofer. „Darunter leidet vor allem der Einzelhandel.“ Indes verzeichnen 47 Prozent der befragten KMU Auftragseinbußen, in der Industrie sind es 50,5 Prozent und sogar 54 Prozent in der Baubranche. Eine Erholung ist derzeit nicht in Sicht.