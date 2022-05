Welche Länder Informationen über Vermögen vernebeln

„Die G-7-Staaten USA, Großbritannien, Japan, Deutschland und Italien wollen bei der Umsetzung der Sanktionen gegen russische Oligarchen zusammenarbeiten“, heißt es weiter. Der Schattenfinanzindex zeige aber, dass es gerade in diesen Staaten Probleme gibt, die Eigentümer von Vermögen zu identifizieren. Eine zentrale Rolle beim Verschleiern von Assets spielen Schein- und Treuhandfirmen. „Jahrzehntelang haben Industriestaaten Milliardäre, Oligarchen und Konzerne mit Intransparenz angelockt und umworben“, sagen Martina Neuwirth vom Vienna Institute for International Dialogue and Coorporation (VIDC) und David Walch von Attac Österreich. „Nun ist es ihnen selbst fast unmöglich, das Vermögen der von ihnen sanktionierten russischen Oligarchen im Ausland aufzuspüren. Auch Österreich gehört zu diesen Staaten.“