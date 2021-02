Deutscher Finanzminister will schärfer gegen Steueroasen vorgehen

Das deutsche Finanzministerium will schärfer gegen Steueroasen vorgehen. Eine Sprecherin sagte am Montag in Berlin, ein entsprechender Entwurf werde momentan in der Regierung abgestimmt. Wann er ins Kabinett komme, sei noch nicht klar. Im Kern sei geplant, Personen und Firmen davon abzuhalten, Geschäfte mit Staaten oder Gebieten fortzusetzen oder neu aufzunehmen, die sich nicht an internationale Steuerstandards hielten.

Ziel sei es dabei, Gelder zu generieren, die dem deutschen Fiskus entzogen würden. Die "Rheinische Post" hatte zuerst über das Vorhaben berichtet. Der Zeitung zufolge sieht der Entwurf für das Steueroasen-Abwehrgesetz unter anderem die Verschärfung von Regelungen zur Quellensteuer vor, die etwa auf Kapitalerträge im Ausland anfallen. Steuerpflichtige, die Geschäfte mit Steueroasen machen, sollten künftig mehr Dokumentations- und Auskunftspflichten auferlegt bekommen.