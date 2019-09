Steueroasen kosten Österreich rund eine Milliarde Euro

Zwei Drittel der Österreich entgangenen Profite blieben in der EU und flossen vor allem nach Irland, Luxemburg, die Niederlande und Belgien. Außerhalb der EU gingen die Profite, die aus Österreich abflossen, vor allem in die Schweiz. In den Rest der Welt, also auch die oft genannten Ziele in der Karibik und Singapur, gingen demnach 338 Millionen Dollar. Die Studie weist den der Republik entgangenen Gewinn als 25 Prozent der ausgelagerten Profite aus.

Gewinner und Verlierer

Österreich ist damit aber nicht das Land, dem der größte Teil der Steuereinnahmen durch Profitverlagerungen entgeht. Deutschland verliert laut dieser Untersuchung 29 Prozent der Unternehmenssteuern, in Summe 20 Milliarden Dollar. Ungarn und Frankreich verlieren 24 Prozent, Großbritannien 21 Prozent und die USA 17 Prozent. Im Hochsteuerland Schweden sind es 16 Prozent, in Norwegen "nur" zehn Prozent.