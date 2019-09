Niedrigere Steuern und höhere Pensionen in Österreich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 19. September wurde in Österreich eine Erhöhung

der Pensionen beschlossen.

Pension bedeutet, dass man im Alter Geld bekommt,

aber nicht mehr dafür arbeiten muss.

Die Erhöhung der Pensionen soll besonders

den Menschen helfen, die im Moment wenig Geld bekommen.

Die Pensionen werden in Zukunft früher als bisher erhöht.

Wenn eine Person zum Beispiel im September 2019

in Pension geht, bekommt diese Person

die höhere Pension ab dem 1. Jänner 2020.

Bisher bekam man die höhere Pension erst später.

Es wurde auch beschlossen, dass ab dem Jahr 2020

die Steuern in Österreich gesenkt werden.

Pensionisten und Menschen,

die nur wenig Geld bekommen,

sollen in Zukunft weniger Steuern bezahlen müssen.

Dadurch bleibt ihnen mehr von ihrem Einkommen

oder ihrer Pension.

Die Senkung der Steuern wird

aber erst im Jahr 2021 umgesetzt.