Parlament als Casino? Pensionsplus und Steuerreform beschlossen

Die parlamentarische Sondersitzung wurde am Donnerstag - zehn Tage vor der Wahl - von den Abgeordneten zur Wahlkampfbühne umfunktioniert. Das Ergebnis war eine wahre Antragsflut der Fraktionen - vor allem die SPÖ tat sich mit neuen Wünschen hervor. Einberufen worden war die Sondersitzung von der Liste Jetzt eigentlich zum Hackerangriff auf die ÖVP.

Am Abend wurden schließlich weitreichende Änderungen bei den Pensionen und die erste Etappe der türkis-blauen Steuerreform beschlossen. In beiden Bereichen profitieren die kleinen Bezieher.

SPÖ und FPÖ brachten auch weitere Verbesserungen für Pensionisten als bisher bekannt auf den Weg. So kann man künftig mit 45 Versicherungsjahren wieder abschlagsfrei mit 62 in Pension gehen, wobei Frauen bis zu fünf Jahren Kindererziehungszeiten angerechnet werden. Freilich gilt für sie vorerst ohnehin noch das Antrittsalter 60. Für Nacht- und Schwerarbeiter wird das Sonderruhegeld abschlagsfrei. Außerdem wurde noch fixiert, dass die erste Pensionserhöhung bereits mit Jahresbeginn nach Pensionsantritt schlagend wird. Derzeit gibt es das erste Plus erst im übernächsten Jahr.

Die Erhöhung, die gegen die Stimmen der Neos verabschiedet wurde, begünstigt Bezieher niedrigerer Pensionen. Solche bis zur Steuergrenze von 1.111 Euro, darunter auch die Ausgleichszulage und Opferrenten, erhalten damit ab 1. Jänner eine Erhöhung um 3,6 Prozent. Von 1.112 Euro bis zu einer Pensionshöhe von 2.500 Euro erfolgt eine schrittweise Absenkung bis auf den gesetzlichen Inflationswert von 1,8 Prozent. Alle Pensionen darüber bekommen bis zur Höchstbeitragsgrundlage von 5.220 Euro eine Erhöhung mit 1,8 Prozent. Darüber liegende Pensionen werden um 94 Euro erhöht.