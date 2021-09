Prosecco gegen Prosek: Der "Weinkrieg" zwischen Italien und Kroatien flackert wieder auf. Die Europäische Kommission wird den Antrag der kroatischen Behörden auf Eintragung des traditionellen Begriffs "Prosek" im Amtsblatt der EU veröffentlichen. Dies schrieb die EU-Kommission als Antwort auf eine dringende Anfrage der italienischen EU-Abgeordneten Mara Bizzotto.

"Verrückte Entscheidung"

"Angesichts dieser verrückten Entscheidung der EU sind wir bereit, auf die Barrikaden zu gehen, um den italienischen Prosecco auf jede Art und Weise zu verteidigen, denn es muss jedem klar sein, dass der einzig wahre Prosecco, der ist, der in unserem Norditalien hergestellt wird", so Bizzotto in einer Presseaussendung am Montag.

In den nächsten zwei Monaten, in denen die Fristen für Einsprüche und Beschwerden vor der endgültigen Entscheidung der EU-Kommission laufen, kündigte Bizzotto, Parlamentarierin der Lega, einen "erbitterten Kampf" an, "um die Qualität unseres Prosecco und die Arbeit von Tausenden von Unternehmen zu verteidigen".