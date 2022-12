Weihnachten: Gutscheine sind heuer der Kassenschlager

Die hohe Inflation und die steigenden Energiepreise schlagen sich auf das Weihnachtsgeschäft nieder: Die Bevölkerung hat heuer weniger Geld im Börserl. „Es wird pro Kopf um 15 Prozent weniger ausgegeben, wir rechnen mit 395 Euro pro Kopf für Weihnachtsgeschenke“, sagt Rainer Will, Chef des Handelsverbands. Das sind rund 70 Euro weniger als in den Jahren 2021 und 2019. Fast 30 Prozent wollen die Geschenke hauptsächlich online einkaufen.

„Es gibt eine bemerkenswerte Entwicklung: Noch nie waren Gutscheine so beliebt wie im heurigen Jahr, 38 Prozent schenken Gutscheine“, sagt Will. Gefolgt von Bekleidung (35 Prozent), Spielzeug (30 Prozent), Bücher und Süßigkeiten (je 27 Prozent) sowie Parfum und andere Kosmetika (26 Prozent). In den Jahren 2019 und 2020 lagen Spielwaren sowie Uhren und Schmuck noch an der Spitze.