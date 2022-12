Millionenpleite eines bekannten Industrieanlagen-Bauers - 165 Jobs betroffen

"Als Komplettanbieter liefern wir unseren Kunden alles aus einer Hand, vom Anlagendesign und Engineering, √ľber das Beschaffungsmanagement, die Fertigung und Montage, bis hin zur Inbetriebnahme von schl√ľsselfertigen Kraftwerken", hei√üt es auf der Firmenhomepage.

Das Unternehmen besteht seit 97 Jahren und hat 112 Kraftwerke, 90 Abhitzesysteme, 2.700 Prozessapparate errichtet. Dazu kommen noch 278 Käsereianlagen, 404 Molkereianlagen und 1.017 Käsefertiger sowie weitere 655 Komplett-Anlagen und 5.100 Einzelmaschinen.

Nun soll Schluss sein. Denn die Bertsch Energy GmbH & Co KG in Sitz in Bludenz hat am Landesgericht Feldkirch einen Antrag auf Er√∂ffnung eines Konkursverfahrens eingebracht. Das best√§tigt Karl Quendler vom √Ėsterreichischen Verband Creditreform dem KURIER.

Wie bereits erw√§hnt, besch√§ftigt sich das Unternehmen mit der Errichtung von Kraftwerksanlagen, der Herstellung von Abhitze-Systemen und Prozessapparaten f√ľr die chemische und petrochemische Industrie. Die Bertsch Group, die im Jahr 2020 zum erfolgreichsten Familineunternehmen Vorarlbergs gek√ľrt wurde, besteht aus den Bereichen Bertsch Energy, Bertsch Foodtec, Bertsch-Laska und Bertsch Service. Es sind 165 Dienstnehmer von der Pleite betroffen. Laut Firmenhomepage hat die Bertsch Group insgesamt 340 Mitarbeiter an 20 Standorten.