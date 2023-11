Websummit: Wie österreichische Start-ups das Festival für sich nutzten

Rund 24.000 IT-Fachkräfte fehlen aktuell am österreichischen Arbeitsmarkt. Auf einer der größten Technologiekonferenzen der Welt, wo sich Spezialisten aus 153 Ländern tummeln, nach Programmierern und Systemadministratoren zu suchen liegt also auf der Hand. Auch am Österreich-Stand am Websummit in Lissabon wurde um Fachkräfte geworben.



Ins Treffen werden dabei nicht nur innovative heimische Unternehmen, die Forschungsquote von 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sowie der hohe Anteil der Industrie an der heimischen Wirtschaftsleistung geführt. Auch hohe soziale Standards, leistbares Wohnen, 13 Feiertage und trinkbares Leitungswasser werden angeführt. „Das gibt es in vielen Ländern nicht“, hieß es bei einer Präsentation der Austrian Business Agency (ABA).



Um Fachkräfte wirbt die Wirtschaftskammer heuer schwerpunktmäßig in sechs Ländern, darunter Albanien, Brasilien und Indonesien. Bei den IT-Job Days werden nächste Woche auch österreichische Firmen mit IT-Talenten aus der ganzen Welt online zusammengeführt. Laut der WKO haben sich bereits über 700 Fachkräfte dafür angemeldet.