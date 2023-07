Investoren auf der Bremse: Start-ups sammeln 60 Prozent weniger Geld ein

Geld bei Investoren einsammeln war schon einmal leichter. Das merken auch Start-up-Unternehmer. Österreichweit gab es im ersten Halbjahr 2023 zwar mehr Finanzierungsrunden, es ging dabei unter dem Strich aber um deutlich geringere Summen. Das zeigt das Start-up-Barometer des Beraters EY. Die Investmentsumme fiel demnach in den ersten sechs Monaten 2023 nur halb so hoch aus wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Konkret schrumpfte sie von 884 auf 356 Millionen Euro. Also um rund 60 Prozent.

Wobei die Hälfte dieser Summe auf die Konten der beiden größten Finanzierungsrunden geht. Und damit zu den Start-ups Gropyus und Myflexbox.