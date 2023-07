Sprung in fremde Gewässer - Das sind die Besitzer großer Seen

Bier kommt per Boot

Ganz einfach sei der Betrieb nicht, schließlich müsse alles erst per Boot auf die Insel gebracht werden. Von der Bierflasche bis zur Schlafzimmerausstattung kommt alles mit dem Passagier- oder Lastenboot. Das treibe die Fixkosten des Hotelbetriebs in die Höhe. „Vom See und dessen Bewirtschaftung kann in unseren Familien niemand leben, wir haben alle einen Beruf“, betont Bucher. Die Einnahmen seien „überschaubar und werden reinvestiert – wir entnehmen keinen Euro. Es gab sogar Jahre, in denen wir zuzahlen mussten“, sagt er.

An einen Verkauf hätten die Familien, die den See seit mehr als 100 Jahren besitzen, noch nie gedacht. „Wir verwalten den See für die nächste Generation.“

Die Folgen des Klimawandels würden sich längst auch im See widerspiegeln. Etwa in Form von Geröll, das nach Unwettern binnen Minuten tonnenweise in den See gespült wird. „Früher haben wir die Zuflüsse vielleicht alle fünf Jahre ausbaggern müssen, mittlerweile machen wir das mindestens einmal im Jahr.“ Zudem beobachtet er, dass es immer mehr Tage mit Seetemperaturen jenseits der 25-Grad-Marke gibt. Das gefällt nicht allen Fischen. „Reinanken werden von Wildkarpfen verdrängt“, beobachtet der Seenbesitzer.