Mahrer erteilt Steuerplänen der SPÖ eine klare Absage

Harald Mahrer, Chef der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), lehnt die Steuerideen der SPÖ ab. Im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag zum Thema "Standortpolitik" bezeichnete er die von SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner diese Woche vorgestellten Pläne als „Wolkenturmprojekt“. Neue Steuern bzw. Steuererhöhungen, die an die Substanz der Unternehmen gehen, seien generell ein No-Go in der nächsten Regierungsperiode. Generell dürfe es keine Steuererhöhungen geben. Und die dritte Vorgabe an einen Koalitionspartner: keine Abkoppelung vom internationalen Handel, sprich Blockade von Handelsabkommen. Generell hält sich Mahrer die Koalitionspräferenz völlig offen.