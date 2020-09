Was No-Deal für London bedeutet - Die Prognosen der Experten

Auch Chaos an Grenzen und Versorgungsengpässe drohen. Britische Logistikfirmen warnen vor „erheblichen Störungen,“ weil Zoll-Abfertigungszentren und IT-Systeme nicht bereit sein werden. Die Regierung will noch schnell 29 Lkw-Parkplätze nahe Häfen wie Dover bauen, um Fracht ohne die nötigen Papiere zwischenlagern zu können.

Für Ärmere "schwerwiegende Folgen"

Die Landwirtschaft wäre besonders hart betroffen, da zwei Drittel der landwirtschaftlichen Waren in die EU exportiert werden. Die 40 Prozent EU-Zölle auf Rind- und Lammfleisch könnten britische Firmen aus wichtigen Märkten ausschließen. Der Think Tank „The U.K. in a Changing Europe“ erwartet auch einen „deutlichen Anstieg der Lebensmittelpreise“ in Großbritannien: 7,3 Prozent für Fleischprodukte, mit „schwerwiegenderen Folgen für ärmere Haushalte.“