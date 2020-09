EU empört über London: „Wie ein Falschspieler, der fragt: Wer pokert mit mir?“

Während der EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier noch bis morgen in London verhandelt, ist in Brüssel vorerst nur eines klar: Weiter verhandeln wie bisher und ignorieren lässt sich dieses Vorgehen der britischen Regierung nicht.

Vorerst weiß niemand, wie der von Johnson beabsichtige internationale Rechtsbruch eingeschätzt werden soll. Blufft der britische Premier wieder, um bei den laufenden Verhandlungen mit Brüssel mehr für Großbritannien heraus zu holen? Oder peilt er ohnehin das Scheitern der Verhandlungen und damit einen No-Deal an – also kein Abkommen, das Großbritannien weiterhin zoll- und tariffreien Zugang zum EU-Binnenmarkt gewähren würde?

Manche in Brüssel vermuten bei Johnson gar das „Trump-Phänomen: Er glaubt einfach, er kann machen, was er will.“

Das aber will ihm nicht einmal ein Großteil seiner Tory-Kollegen zubilligen, die heftig protestierten.

Im nun von Johnson vorgeschlagenen Gesetz ist vorgesehen, dass nordirische Firmen (die ja künftig in der Zollunion bleiben werden) ihre Exporte nach Großbritannien nicht mehr deklarieren müssten. Und auch bei Staatshilfen für nordirische Firmen müsste Brüssel nicht mehr informiert werden.

Für die EU ist das absolut nicht hinnehmbar: Es wäre genau das Unterlaufen jener gemeinsamen Regeln (level playing field) auf die man in der Union so beharrt. Und es sind genau diese Regeln, an denen sich die Verhandlungen bisher so spießten.