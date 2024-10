Warum der Kaffeepreis so hoch bleiben wird

Allein in den vergangenen 12 Monaten ist der Preis für Rohkaffee um mehr als 60 Prozent gestiegen. Gründe dafür seien durch Extremwetter verursachte Ernteausfälle in Brasilien und Vietnam , zwei der wichtigsten Herkunftsländer, sagt Hartwig Kirner , Österreich-Geschäftsführer der Initiative Fairtrade : „Beide produzieren weniger als nachgefragt.“ Marktbeobachter sehen auch einen weiteren Grund für die steigenden Preise.

Kaffeepflanzen seien durch den Klimawandel generell anfälliger für Plagen und Krankheiten geworden, sagt Leandro Morales von der mexikanischen Kooperative Ismam , die im südlichen Mexiko an der Grenze zu Guatemala in 1.200 Metern Seehöhe Kaffee organisch-biologisch anbaut.

In Indien und China ist die Nachfrage nach Kaffee stark gestiegen. Die gestiegene Nachfrage in neuen Märkten werde vor allem langfristig Thema sein, meint Kirner. Er geht davon aus, dass die Preise für Rohkaffee hoch bleiben werden. Auch weil die Energiepreise und Preise für Verpackungsmaterial deutlich gestiegen sind.

Mit der Klimaprämie können sie Projekte ihrer Wahl finanzieren. Die mexikanische Genossenschaft hat sie u. a. in die Beschaffung von Anlagen zur Kompostherstellung investiert. Der Absatz von Fairtrade-Kaffee ist im ersten Halbjahr dieses Jahres in Österreich trotz Preisanstiegs um 4,1 Prozent gestiegen.

Vor Kurzem war der Vertreter der Kaffee-Kooperative auf Einladung von Fairtrade in Wien zu Gast. Die Initiative für fairen Handel zahlt den Bauern einen Mindestpreis und falls er darüber liegt den jeweiligen Weltmarktpreis sowie eine Klimaprämie . Das hilft, die stark schwankenden Preise an der Kaffeebörse auszugleichen und soll den Kooperativen Planungssicherheit bringen

Hadern mit EU-Regeln

Viele Kaffeebauern hadern derzeit auch mit mit neuen EU-Vorschriften. Die Entwaldungsverordnung schreibt vor, dass nur Produkte in die EU eingeführt werden dürfen, für die kein Wald gerodet wurde. Ab Anfang nächsten Jahres wird sie auch für Kaffeeimporte gelten. Nicht alle Produzenten können oder wollen diese Auflage auch erfüllen.

Das Ausweichen in andere Märkte sei in Zeiten, in denen es weniger Angebot als Nachfrage gebe, für einige Anbieter sicherlich eine Alternative, meint Kirner mit Verweis auf die gestiegene Nachfrage in Asien. Davon, dass es deshalb in Europa zu Engpässen kommt, geht er aber nicht aus: „Die Sorge, dass wir keinen Kaffee mehr bekommen, hab ich nicht.“

Resilientere Pflanzen

Die hohen Kaffeepreise würden es den Bauern jedenfalls ermöglichen, in ihre Farmen und in resilientere Pflanzen zu investieren, die den Klimabedingungen besser trotzen können, so Kirner. Denn die Ernteerträge würden klimabedingt immer unsicherer.

Kaffee zu produzieren, sei schwere Arbeit, sagt Morales von der mexikanischen Kaffeekooperative. Das Bewusstsein müsse man bei schaffen: „Wir hoffen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten das auch schätzen.“