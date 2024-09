Tchibo-Chef: "Temu ist für uns keine Konkurrenz"

Zwar betont Unterluggauer, dass alle drei Kanäle für das Unternehmen wichtig seien, am umsatzstärksten seien aber die eigenen Tchibo-Filialen. Das liege daran, dass der Einkauf dort zu einem „kleinen Erlebnis“ werde, wie Unterluggauer erklärt.

Tchibo bietet jede Woche ein neues Sortiment an Non-Food-Artikeln in den eigenen Geschäften an. Dazu verkauft das Unternehmen verschieden Sorten Röstkaffee und schenkt den eigenen Kaffee auch in den Filialen aus.

"Das perfekte Einkaufserlebnis"

So will Tchibo seinen Kunden "das perfekte Einkaufserlebnis“ bieten, sagt Unterluggauer. In Zukunft wolle man noch mehr auf diese Form von „Erlebnisshopping“ setzen, etwa indem in den Filialen Kaffee- oder Barista-Seminare abgehalten werden sollen.