Warum Beratungsgespräche in der Bank ab sofort länger dauern

Wer ab 2. August in Sachen Geldanlage seine Bank aufsucht, wird ein bisschen mehr Zeit einplanen müssen. 15 bis 30 Minuten, so schätzen Experten, je nach Vorkenntnisse der Kunden. Denn ab kommenden Dienstag müssen EU-weit Kunden verpflichtend zu ihren Wünschen hinsichtlich nachhaltiger Veranlagung gefragt werden (Onlinebanken sind ausgenommen). Die Absicht dahinter ist, dass künftig mehr Gelder Richtung Unternehmen fließen, die nach ESG-Kriterien (Environmental, Social und Governance) handeln. Also in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung entsprechend aufgestellt sind.

Es sei prinzipiell positiv, dass die Rendite künftig nicht das einzige Kriterium bei der Anlage sein soll, sagt Hannes Dolzer, Obmann des Fachverbands der Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer. „Und bis jetzt konnten sich Fonds relativ leicht als nachhaltig definieren“, ergänzt Martin Kwauka vom Finanzjournalistenforum. Aber es zeichnen sich einige Probleme ab. „Die Emittenten müssen die Kriterien für ihre Produkte erst ab Jänner 2023 veröffentlichen“, so Dolzer.