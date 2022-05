Grüne Investments werden zum nachhaltigen Trend

Wer sich ab August mit seinem Bank- oder Finanzbetreuer zwecks Wertpapierberatung zusammen setzt, muss sich auf eine Neuerung einstellen. Kunden müssen dann zwingend gefragt werden, ob sie an nachhaltigen Finanzprodukten Interesse haben. Basis ist eine Novelle der EU-Wertpapierrichtlinie MiFID-II (Markets in Financial Instruments Directive II), die dann in Kraft tritt. Die Produkte müssen dann sogenannte ESG-Kriterien (Environmental, Social und Governance) erfüllen, also in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung entsprechend aufgestellt sein. Bloß: was wirklich nachhaltig und grün ist, ist oft Interpretationssache und nicht immer eindeutig zu klären.