Der langjährige Vize-Vorsitzende von Berkshire Hathaway und Vertraute von Warren Buffett, Charlie Munger, ist nach Angaben des US-Konzerns tot. Munger sei seiner Familie zufolge am Dienstagmorgen in einem Krankenhaus in Kalifornien im Alter von 99 Jahren gestorben.

Munger war seit 1978 Vice Chairman der Investmentgesellschaft, die von Buffett geleitet wird.