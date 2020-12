Warnung vor "Generation Corona"

In Anbetracht der hohen Arbeitslosigkeit mehren sich die Sorgen um die Gruppe der Unter-25-Jährigen. Verfestigt sich hier die Erwerbslosigkeit, drohe die Entstehung einer "Generation Corona", so Schifteh Hashemi, Geschäftsführerin des Dachverbands Sozialer Unternehmen, arbeit plus.

Laut Walerich Berger, Fachgruppen-Vorsitzender der Sozialwirtschaft Österreich, sind viele der Problemlagen zwar nicht neu, sie verschärfen sich aber durch die Corona-Krise.