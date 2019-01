Walstead Leykam: Keine Standortgarantie, günstigere Druckproduktion in Tschechien

„Dieses Geld ist ja weiter in der Kriegskasse drinnen“, sagt Pieber. „Das ist eine rein strategische Umstrukturierung, wir sind schon sehr neugierig, was uns die Geschäftsführungen dazu erklären wird.“ Bereits am Dienstag konferierten die Gewerkschafter mit den Betriebsräten der drei betroffenen Standorte.

Im vergangenen Sommer haben die Briten die frühere mehrheitlich im Kircheneigentum stehende Druckerei NP Druck (160 Mitarbeiter) in St. Pölten geschluckt. Sie gehört mittlerweile auch zur Konzern-Division Leykam Let’s Print Holding, die das Walstead-Geschäft in Mitteleuropa steuert. Dazu zählt auch das Moraviapress in Tschechien. Dieses Werk in Breclav wird laut Walstead „zum weiteren Kompetenzzentrum für Magazine, Kataloge und Zeitschriften ausgebaut“. An den beiden burgenländischen Rollenoffset-Standorten werden künftig vor allem Flugblätter in hohen Auflagen produziert, in St. Pölten kleinere Auflagen für lokale Kunden gedruckt.

Laut Branchenkennern klingt das nicht nach einer nachhaltigen Absicherung der Druckerei in St. Pölten. Früher wurden vor Ort noch 300 Drucker beschäftigt, in den vergangenen Jahren wurde bereits Personal abgebaut.