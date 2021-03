Vorwürfe gegen Ex-Voest-Chef Eder

In dem anonymen Brief werden Eder Fehler bei Investitionsentscheidungen vorgeworfen. Angeführt wird etwa die extreme Verteuerung der Eisenschwammanlage in Texas von 570 Millionen auf 1,3 Milliarden Euro. 350 Mio. Euro betragen dem Brief zufolge die aufgelaufenen Verluste im Autoteilewerk in Cartersville (USA).

Dazu kommen mehr als 100 Mio. Euro Verlust in der Feindrahterzeugung in der Steiermark. Das 2017 eröffnete Drahtwalzwerk in Donawitz (Investitionssumme 140 Mio. Euro) schreibe ebenfalls Monat für Monat Millionen-Verluste, heißt es. Dazu kämen noch Baukostenüberschreitungen in Millionenhöhe beim Edelstahlwerk in Kapfenberg und Strafen bzw. Schadenersatzzahlungen - etwa für das Schienenkartell und verbotene Absprachen beim Grobblech -, die sich über mehr als zehn Jahre auf 1,2 Mrd. Euro aufsummieren würden.

Eder dürfe deshalb nicht zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt werden, fordern die Briefschreiber. Stattdessen soll ein "externer Vorsitzender mit internationaler Erfahrung" den Posten einnehmen, so die Forderung. Eder war vor zwei Jahren mit Zustimmung der Kernaktionäre direkt vom Vorstand in den Aufsichtsrat gewechselt und soll im Juli nach der zweijährigen Abkühlphase den Langzeit-Aufsichtsratschef Joachim Lemppenau (77) an der Spitze des Gremiums ablösen.

Kein Kommentar von Voestalpine

Aus der voestalpine selbst hieß es auf Anfrage der APA, man kommentiere "anonyme Behauptungen und Gerüchte grundsätzlich nicht", könne aber die in dem Schreiben genannten Zahlen auch nicht nachvollziehen.

Im Zusammenhang mit dem Grobblech-Kartell (2017 - 2019) habe man einen Vergleich mit dem deutschen Bundeskartellamt geschlossen und ein Bußgeld von 65,5 Mio. Euro bezahlt. Beim Edelstahl-Kartell (2015 - 2018) sei man als Kronzeuge aufgetreten und es sei daher vom deutschen Bundeskartellamt keine Strafe gegen die voestalpine verhängt worden. Das wegen des Schienenkartells (2011 - 2013) in Deutschland gegen die voestalpine verhängte Bußgeld belief sich auf 14,9 Mio. Euro. Die Strafen der EU-Kommission wegen des Spannstahlkartells (2010 - 2015) gegen 17 Hersteller betrugen insgesamt 518,5 Mio. Euro, davon entfielen auf die voestalpine 7,5 Mio. Euro, rechnet das Unternehmen vor.

Unter Eders Führung (2004 bis 2019) habe der voestalpine-Konzern seinen Umsatz von ursprünglich 4 Mrd. Euro auf 12,7 Mrd. Euro mehr als verdreifacht und sich von einem österreichischen Stahlunternehmen zu einem global tätigen Stahl- und Technologiekonzern entwickelt. Die Zahl der Mitarbeiter sei seit dem Börsengang 1995 von 15.000 auf knapp 52.000 (2019) gestiegen.