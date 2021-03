Wo sind die Frauen in der Industrie?

Der gestrige Weltfrauentag war für den Nationalrat Anlass, in einer Sondersitzung die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Frauen zu debattieren. Immerhin sind Frauen von der Arbeitslosigkeit im Zuge der Krise stärker betroffen als Männer. In einem Sektor, der von Arbeitslosigkeit vergleichsweise verschont blieb, nämlich der Industrie, gibt es traditionell sehr wenige Frauen – vor allem in der Führung.

Wir wissen: Frauen in Führungspositionen haben noch immer Seltenheitswert. Gerade einmal jede elfte Person in der Geschäftsführung der 200 umsatzstärksten Unternehmen des Landes ist laut Management-Report der Arbeiterkammer eine Frau. Anders ausgedrückt: 91 Prozent in der Geschäftsführung sind Männer. Besonders gering ist dieser Wert in der Industrie: Hier liegt der Frauenanteil in Geschäftsführungen bei 5,2 Prozent (auch wenn es eine leichte Steigerung gibt).