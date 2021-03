Was passiert, wenn Frauen sich wie ihre Kollegen verhalten

Und so entstand der bissig-satirische Ratgeber, der kurz vor dem Frauentag am 8. März auf Deutsch erschienen ist. Titel: „Wie du erfolgreich wirst, ohne die Gefühle von Männern zu verletzen.“ Dargestellt werden Situationen, die jede aus dem Arbeitsalltag kennt. Beispiel gefällig? „Menschen auf Fehler aufmerksam zu machen, ist immer riskant; also ist es wichtig, dich zu entschuldigen, dass du den Fehler überhaupt bemerkt hast, und zu betonen, dass du dir gar nicht sicher bist, ob es wirklich ein Fehler ist. Deine Kollegen werden deine unsichere Art zu schätzen wissen.“ Soll man jetzt lachen oder weinen?