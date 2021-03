Sarah Connor fordert Männer auf, ihr Gehalt zu teilen

Solange die Familienarbeit nicht vom Staat bezahle werden, sollten berufstätige Männer ihren Frauen, die Kinder und gemeinsamen Haushalt managen, "die Hälfte ihres verfügbaren Gehalts auszahlen", schlägt Connor vor. "Jedenfalls sollten zumindest beide Seiten gemeinsam über das verdiente Geld entscheiden können, ohne dass der, der zu Hause bleibt, fragen muss, ob er sich dieses oder jenes leisten darf."

"In der klassischen Aufteilung bezahlt der berufstätige Mann den Familienunterhalt, die Frau kümmert sich um Kinder und Haushalt. Die Wahrheit ist aber doch: Das eine ginge nicht ohne das andere", heißt es in dem Text weiter. Unterhaltszahlungen an die Partnerin sollten nicht erst im Scheidungsfall, sondern schon während der Ehe geltend gemacht werden.

Care-Arbeit aufteilen

In allen Familien, die sie kenne, hätte die Frau in der Corona-Krise zurückgesteckt und improvisiert, so Connor. Sie selbst habe sich mittlerweile mit ihrem Mann arrangiert: Er nimmt die zwei Töchter öfter mit ins Büro, damit sie zu Hause in Ruhe an neuen Liedern arbeiten könne. "Außerdem ist mein Mann zweimal in der Woche für die Mahlzeiten und den Einkauf verantwortlich. Das hat dazu geführt, dass er nach elf Jahren Beziehung zum ersten Mal für uns kocht und ich mich auf die beiden haushaltsfreien Tage freuen und wieder stressfrei arbeiten kann." Eine Beziehung auf Augenhöhe funktioniere nur, wenn beide offen miteinander reden und sich die Care-Arbeit aufteilen, schreibt Connor.