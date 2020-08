Kontroverse um Mega-Konzert trotz Corona: Sarah Connor bezieht Stellung

Connor kämpft für Musik-Branche

Nun hat Sängerin Sarah Connor auf die Unverständnis gegenüber des geplanten Konzertes reagiert. In einem offenen Brief erklärt die Sängerin, dass sie selbst zwar skeptisch sei, mit ihrem Auftritt jedoch der Branche helfen wolle.

In einem offenen Brief an ihre Fans nahm die 40-Jährige Stellung zu der entfachten Diskussion und bat um Verständnis.

"Ich höre Euch. Und ich verstehe alle Bedenken und Einwände zu dem ersten grossen geplanten Konzert in der ‘neuen Zeit’", schreibt Connor in einem Posting auf Instagram.