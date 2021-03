Drei Väter, zwei Kinder: Warum diese Familie Geschichte schreibt

In den USA reißen sich die Medien gerade um die „Modern Family“. Als wäre die Konstellation schwul und polyamourös nicht schon ungewöhnlich genug, haben sie auch noch Justizgeschichte geschrieben: Als ihre Tochter Piper vor dreieinhalb Jahren in San Diego zur Welt kam, wurden erstmals drei Väter in die Geburtsurkunde eingetragen. Den steinigen Weg bis zum erlösenden Urteil der Richterin beschreibt Jenkins, Facharzt und Uni-Lektor, in seinem neuen (englischsprachigen) Buch „Three Dads and a Baby: Adventures in Modern Parenting“ („Drei Väter und ein Baby: Abenteuer der modernen Elternschaft“, Cleis Press).