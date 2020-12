Landesrat Kaineder: „Voest in Zukunft transformieren“

Am Dienstag ist es so weit. Nach einem Aufschub wählen die oberösterreichischen Grünen nun ihre Kandidaten-Liste für die Landtagswahl 2021 per Briefwahl und Online-Veranstaltung. Ganz vorne mit dabei ist natürlich der grüne Spitzenkandidat Stefan Kaineder.

Seine Mission: Die Verbesserung des Klimas. „Wir haben zwei Krisen – die Wirtschafts- und die Klimakrise. Wie wir uns aus beiden Krisen herausmanövrieren, ist zentral. OÖ ist ein innovativer Standort, wo man vorzeigen kann, wie es gehen muss“, sagt Kaineder im KURIER-Gespräch. Und konkretisiert: „Wir müssen die Voest in die Zukunft transformieren.

In 30 Jahren muss jeder Stahl auf der Welt -neutral produziert werden. Wir haben eine Ministerin, die bei der EU einen riesigen Fördertopf für die Voest abgeholt hat, die können sich jetzt weiterentwickeln.“

Auf Bundesebene würde hier einiges passieren. In OÖ hätte man hingegen in der ÖVP-FPÖ-Regierung in den vergangenen fünf Jahren Zeit verloren.